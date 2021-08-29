Часть Украины накроет 33-градусная жара

Погода в Украине﻿ в понедельник, 30 августа, принесет сильную жару в некоторые области, в то время как другие регионы будет поливать прохладными дождями.

В понедельник дожди охватят часть запада, севера, центральные и юго-западные области, рассказывает "РБК-Украина﻿﻿".

Температура завтра будет следующей: на западе +18+21 днем, на севере +25+28 днем, в центре и на юге +26+32, а на востоке +30+33 градуса жары.

"30 августа в Херсонской, Николаевской областях и в Крыму, в Одесской, Луганской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности" , - предупредили синоптики.

В Киеве﻿ завтра возможен дождь с грозой, температура +25+27 днем, +16+18 в ночное время.

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Автор: Светлана Мащенко