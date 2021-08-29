В США за работу из дома начинают платить меньше

Сотрудники Google в США, решившие сделать свою работу удаленной, будут получать меньше, чем их коллеги, которые продолжат работать в офисах технологического гиганта, сообщает Nigroll.

Хотя неясно, что именно подвигло компанию на такое сокращение (на фоне огромных доходов Googlе экономия выглядит мизерной), предполагается, что многие другие фирмы могут последовать этому примеру.

В распоряжение журналистов попал «калькулятор зарплат» в Googlе, из которого и следует, что здесь грядут сокращения. Подобную практику начали осуществлять в Twitter, Facebook и некоторых других компаниях Кремниевой долины, но ожидается, что тенденция распространится шире.

При этом в Google сокращение зарплат компенсируется экономией времени, и чем дальше живет сотрудник, тем больше с него спишут. Например, сотрудник, который едет в нью-йорский офис на поезде в течение часа из Стемфорда, Коннектикут, получит на 15% меньше, если останется работать из дома. В то же время работник, живущий в самом Нью-Йорке, не потеряет в зарплате, даже если будет работать удаленно. В Бостоне или Сиэтле сокращение за удаленную работу составит в сентябре 2021 года 5-10%, согласно тому же калькулятору. А вот в Сан-Франциско работники, живущие в относительно недорогом районе на озере Тахо, потеряют 25% зарплаты