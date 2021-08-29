Украинская диаспора собрала 20 млн долларов на заповедник "Бабий Яр"

Всемирный конгресс украинцев собрал меценатов из диаспоры, готовых выделить 20 млн долларов в поддержку проекта Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", разработанного Институтом истории Украины Национальной академии наук Украины, сообщает Украина 24.

Подробности инициативы рассказал президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Всемирный конгресс украинцев, который объединяет 20-миллионную диаспору в 65 странах мира, интересуется мемориализацией в Украине, это наша совместная историческая память: Голодомор, Революция Достоинства, Бабий Яр. Нам важно, чтобы любые проекты, будь то по Голодомору или Бабьему Яру, были под контролем государства, чтобы это были национальные проекты. Каждый проект Холокоста по миру является государственным, не частным. И нам было важно поддержать национальный проект, мы согласись поддержать его и государственный заповедник, чтобы они "получили руки и ноги". Мы надеемся, что к первым 20 млн долларов приобщатся и другие доноры. Мы как мировое украинство собрали несколько ключевых меценатов из диаспоры, которые были готовы были присоединиться" , - отметил Грод.

По его словам, важно, чтобы был создан наблюдательный совет, назначенный государством,