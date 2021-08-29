Американские военные корабли в Тайваньском проливе возмутили Китай

Министерство обороны КНР выразило протест в связи с проходом кораблей военно-морского флота США, ракетного эсминца Kidd и катера береговой обороны Munro через Тайваньский пролив.

Официальный Пекин квалифицировал эти действия как провокацию.

"Мы в самой категорической форме осуждаем подобные действия. Они свидетельствуют, что США – главная угроза региональной стабильности", - говорится в заявлении.

"Совершенный на законных основаниях переход через пролив демонстрирует приверженность США принципам свободы в Индийском и Тихом океанах", - подчеркнуло командование Седьмого американского флота.

Пролив, ширина которого составляет около 160 километров – международные воды. Однако американский демарш был призван показать Китаю, что США не намерены оставлять тайваньских союзников один на один с коммунистической империей, не скрывающей стремления присоединить Тайвань.

Администрация Байдена считает именно Китай своим главным внешнеполитическим противником.