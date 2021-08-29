SkyUp убрал из дешевого тарифа возможность выбирать места

Лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа возможность выбирать места заранее, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, ранее пассажиры с такими билетами без дополнительной платы могли забронировать места после 5 ряда и до конца салона за исключением кресел в аварийных рядах.

Согласно обновленным правилам, за выбор места заранее теперь необходимо будет заплатить от 6 до 21 долларов в зависимости от ряда и размещения около прохода, на среднем кресле или у окна.

Бесплатное бронирование мест заранее осталось только у пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.