SkyUp убрал из дешевого тарифа возможность выбирать места

SkyUp убрал из дешевого тарифа возможность выбирать места

Лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа возможность выбирать места заранее, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, ранее пассажиры с такими билетами без дополнительной платы могли забронировать места после 5 ряда и до конца салона за исключением кресел в аварийных рядах.

Согласно обновленным правилам, за выбор места заранее теперь необходимо будет заплатить от 6 до 21 долларов в зависимости от ряда и размещения около прохода, на среднем кресле или у окна.

Бесплатное бронирование мест заранее осталось только у пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.

"По тарифу Standard SkyUp оставил возможность бесплатно выбирать место во время онлайн-регистрации, начиная с 6 ряда, за исключением аварийных рядов. Дистанционная регистрация открывается для таких билетов за 15 дней до вылета", - отметили в издании avianews.

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