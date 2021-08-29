В каких регионах больше всего выросла зарплата

В Минэкономики заявили, что по сравнению с июлем прошлого года средняя зарплата выросла во всех регионах страны, однако есть регионы-лидеры роста, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Больше всего зарплата выросла в Закарпатской (24,4%), Хмельницкой (23,8%) и Волынской (23,7%) областях.

Также в ведомстве отметили, что в целом самий высокий уровень оплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций - 24,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности - 24,5 тыс. грн, государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования - 20,7 тыс. грн, профессиональной, научной и технической деятельности - 19,2 тыс. грн.

Напоминаем:

В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.