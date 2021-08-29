Глава ВКУ обвинил Россию в этноциде

Россия устроила "безумное преследование украинцев" в оккупированном Крыму, на Донбассе, а также внутри самой РФ, сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Мы были вынуждены разорвать формальные связи с нашими общественными организациями в России, так как сейчас им грозит уголовная ответственность за любые связи со Всемирным конгрессом украинцев. Теперь привлекли к ответственности наших общественных юристов, которые когда-то, буквально несколько недель назад, были в составе конгресса" , - сказал он.

Как подчеркнул Грод, "идет безумное преследование украинцев".