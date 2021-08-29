Глава ВКУ обвинил Россию в этноциде
Россия устроила "безумное преследование украинцев" в оккупированном Крыму, на Донбассе, а также внутри самой РФ, сообщает Украина 24.
Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.
"Мы были вынуждены разорвать формальные связи с нашими общественными организациями в России, так как сейчас им грозит уголовная ответственность за любые связи со Всемирным конгрессом украинцев. Теперь привлекли к ответственности наших общественных юристов, которые когда-то, буквально несколько недель назад, были в составе конгресса", - сказал он.
Как подчеркнул Грод, "идет безумное преследование украинцев".
"Потому мы и подключились к "Крымской платформе" очень активно, так как считаем, что это общий процесс этноцида против украинского народа. Это есть и в Крыму, и на оккупированном Донбассе, и в России. Просто уничтожают украинцев. Люди просто скрываются, им страшно быть украинцами в России, это огромная гуманитарная катастрофа, нарушение прав человека. Мы планируем в течение следующих нескольких месяцев приобщать правительства в мире, чтобы они подключались к «Крымской платформе», созывали парламентские слушания, ужесточали санкции против России", - заявил президент ВКУ.