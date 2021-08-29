Налог на недвижимость до 31 августа: сколько и какие штрафы

В Украине собственники домов, квартир и другой недвижимости должны заплатить до 31 августа налог за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров. Если этого не сделать, то уже в сентябре сумма налога автоматически увеличится, будут начисляться штрафы, сообщает РБК-Украина.

Как собственникам жилья рассчитать суммы налогов, и какая предусматривается пеня в случае просрочки выплаты - читайте в материале ниже.

Счета собственникам недвижимости за "лишние" квадратные метры рассылали до 1 июля, а на их оплату дается 60 дней, то есть до начала сентября.

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется владельцам домов и квартир за 2020-й, исходя из размера установленной тогда минимальной заработной платы - 4 723 гривен.

Рассчитывают налог на основании сведений Госреестра прав на недвижимое имущество.

В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма - 70,8 гривен за квадратный метр.

Как рассказали﻿ в Государственной налоговой службе, база налогообложения объекта жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физлица уменьшается:

Для квартиры/квартир независимо от их количества на 60 "квадратов";

Для жилого дома/домов независимо от их количества на 120 кв. метров;

Для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), -180 "квадратов".

Платить налог придется за каждый квадратный метр сверх этой нормы. Такое уменьшение предоставляется один раз в год.

За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф:

Если не успели заплатить налог до 31 августа, то в размере 5% за первые 30 дней;

Если с оплатой налога затяните больше, что сумма пени увеличится до 10%.

Руководитель налоговой службы Киевской области Елена Виноградова в эфире программы "Сніданок з 1+1﻿" объяснила, как самостоятельно вычислить количество метров, за которые надо платить.

"Берем площадь квартиры, отнимаем от нее льготную площадь, остается та часть, которая должна облагаться налогом на недвижимость" , - говорит она.

Льготная площадь квартиры составляет 60 "квадратов", частного дома - 120 "квадратов", а если в собственности и квартира и дом, то общий льготный метраж - 180 квадратных метров.

"Если дом составляет там 250 квадратных метров и у него два владельца, то каждый из собственников имеет право воспользоваться 120 квадратными метрами льготной площади" , - пояснила эксперт.

Если владельцы недвижимости не получили уведомления о необходимости заплатить налог из-за несоответствия налогового адреса с фактическим местом проживания, нужно обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

Напомним, что в Украине может появиться новый налог на недвижимость - в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.