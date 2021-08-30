Неправильное увлажнение: 4 ошибки, из-за которых кожа постоянно сохнет

Даже регулярное использование крема и других увлажняющих средств в уходе за кожей не будет выполнять своих функций, если вы допускаете во время их нанесения распространенные ошибки. Чтобы избежать обезвоживания кожных покровов, что впоследствии приведет к шелушению, раздражению и ощущению стянутости, а затем и преждевременному старению, кожу нужно правильно увлажнять, сообщает 24 Канал.

В частности, морщины быстрее появляются на сухой коже. Если вы пьете достаточное количество воды каждый день, регулярно используете SPF-средство и увлажняющий уход, а дерма продолжает быть сухой, то, вероятно, где-то вы допускаете ошибки.

4 наиболее распространенные ошибки при увлажнении кожи

Злоупотребляете тяжелыми текстурами. Ошибочно считать, что крем увлажнит кожу лучше, если его текстура будет очень плотной, жирной и насыщенной. Такой текстуры средствам придают масла, которые не являются гидрофиксаторами. Масла – питательные компоненты, которые могут сохранять уровень увлажненности кожных покровов чуточку дольше, но не повышать его. Поэтому надеяться на них не имеет смысла. Вместо этого ищите увлажняющие средства с маслами и влагозадерживающими добавками (гиалуроновой кислотой или хитозаном) одновременно. Таким образом даже гель с легкой текстурой может быть более эффективным, чем очень жирный крем.

Пренебрегаете увлажнением шеи и области декольте . Не останавливайтесь на подбородке во время ухода за кожей. Первые признаки старения обычно появляются на шее и области декольте. Поэтому применяйте свой ежедневный увлажняющий уход в этих местах, нанося его "вбивающими" движениями. Если лишний раз размазывать крем, то существует риск растянуть тонкую кожу, что спровоцирует появление морщин и потерю упругости. Правилом следует пользоваться также во время ухода за кожей вокруг глаз.

. Не останавливайтесь на подбородке во время ухода за кожей. Первые признаки старения обычно появляются на шее и области декольте. Поэтому применяйте свой ежедневный увлажняющий уход в этих местах, нанося его "вбивающими" движениями. Если лишний раз размазывать крем, то существует риск растянуть тонкую кожу, что спровоцирует появление морщин и потерю упругости. Правилом следует пользоваться также во время ухода за кожей вокруг глаз. Не увлажняете жирную кожу. Даже на коже жирного типа возникает неэстетичный блеск, если она обезвожена. Однако с этой проблемой не нужно бороться с помощью тоников, содержащих спирт, или масок из белой глины, потому что можно лишь усилить видимость жирного блеска и ощущение стянутости. Когда кожа начинает испытывать недостаток влаги, то сальные железы пытаются "восполнить" ее, поэтому интенсивно вырабатывают липиды. В результате – лицо блестит, а вы пытаетесь справиться с этим. Впоследствии "победа над жирным блеском" является дефицитом липидов для пор и сигналом к их продуцированию. В противном случае испарятся все остатки влаги в тканях. Таким образом нормальная кожа превратится в склонную к сыпи и проблемную.