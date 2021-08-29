Украине грозит ухудшение ситуации с COVID-19

Украине грозит ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Будут тяжело болеть люди, которым свыше 65 лет, поскольку среди этой возрастной группе в нашей стране меньше всего вакцинированных, сообщает УНИАН.

Сейчас заболеваемость COVID-19 немного нарастает, однако ситуация пока достаточно стабильная, рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в комментарии ТСН.ua﻿.

По ее словам, в нашей стране есть предпосылки для серьезного ухудшения "коронавирусной" ситуации.

"...мы ожидаем ухудшения (ситуации с распространением COVID-19 – Ред.). Его не может не быть: люди выйдут из отпусков, с открытого воздуха перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции. Поэтому, в любом случае, ухудшение ситуации будет... " , – полагает собеседница.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине стартовал карантин. Сейчас карантин в Украине адаптивный – страна поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

В "зеленой" зоне самые слабые ограничительные меры, а в "красной" вводится жесткий карантин – локдаун. Сейчас все украинское государство "зеленое".

Коронавирус в Украине 29 августа – что нужно знать

В нашей стране по состоянию на 29 августа вирус нашли у 2 284 191 человека, выздоровели 2 206 392 пациента, а умерли 53 720 человек. В государстве COVID-19 28 августа диагностирован у 1906 человек, а 27-го – у 2 082.

Вакцинация в Украине от коронавируса началась 24 февраля. Две дозы по состоянию на 28 августа получили 3 594 758 человек.