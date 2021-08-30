Загадочный Лондон: что следует знать туристу

Лондон – один из самых интересных городов для культурного туризма. Столица Великобритании наверняка ассоциируется у вас с Тауэрским мостом и Биг-Беном, королевской семьей. Мы расскажем, какие достопримечательности Туманного Альбиона обязательно нужно посетить туристам, сообщает 24 Канал.

В столице Соединенного Королевства проживает 8,9 миллиона человек, благодаря чему Лондон получил право считаться третьим по величине европейским городом. Расположен в устье реки Темза, а его площадь составляет 1 572 квадратных километров. Официальный язык — английский, население Лондона использует фунт стерлингов в качестве валюты.

Как добраться

Самый простой и быстрый способ добраться до столицы Британии — купить билет на самолет. Из Киева в Лондон летают прямые рейсы и с пересадками. Чаще всего они приземляются в Хитроу. Цены на билеты зависят от разных факторов, в том числе и от месяца – самым «дешевым» является март. Оптимальным временем для бронирования считается около полугода до даты вылета.

Люди, которые боятся летать, могут выбрать другой способ передвижения. Например, приобрести билеты в Лондон на поезд. Самый короткий путь отнимет у вас около сорока часов, из которых три часа уйдет на пересадки. Если хотите добраться до столицы Великобритании как можно скорее, отправляйтесь через Варшаву и Берлин. Для любителей длительных интересных путешествий есть туристический вариант через Будапешт, где нужно сделать не менее трех пересадок.

Если у вас есть личный автомобиль, вы можете проложить маршрут до Лондона своими силами. Но учтите, что это поездка не из легких: вам придется проехать более 2,4 тысячи километров, пересечь Ла-Манш и несколько границ.

Проживание в Лондоне

Лондон — одна из самых дорогих европейских столиц. Поэтому и бюджет на проживание вам придется выделить солидный. Для того чтобы снять койко-место в хостеле, вам придется выложить от 20 до 40 евро за день. На эту же сумму можно арендовать однокомнатный номер в пригороде. За 50 – 100 евро в сутки можно снять номер в одно- или двухзвездочном отеле. Но учтите, что комната будет небольшая, а завтрак в эту стоимость не входит. Самый оптимальный и популярный вариант у туристов – отдых за 100 – 200 евро в сутки. На эту сумму можно снять номер с завтраком в отеле с двумя или тремя звездами. Любителям комфортного отдыха в пятизвездочных отелях типа Hilton или Marriott придется выложить 300 – 500 евро.

Шопинг и покупки

Лондон считается одной из мировых модных столиц, поэтому на грандиозные распродажи сюда съезжаются женщины из разных стран. Проводят их дважды в год – в середине лета и перед рождественскими праздниками. Также бывают дополнительные распродажи, но о них туристы редко знают. Размер скидок может достигать 75%, поэтому в торговых центрах представительницы прекрасного пола порой устраивают настоящие баталии!

Несмотря на высокие цены, шопинг в Лондоне – приятное времяпровождение благодаря высокому уровню обслуживания. Вы можете легко вернуть товар с бирками и чеком обратно и получить его полную стоимость, причем даже не называя причины. Если во многих странах в примерочную можно внести не более трех – четырех вещей, в Великобритании таких правил нет. Примерять можно все, кроме нижнего белья. Если вы купили товар без примерки в магазине и дома поняли, что он вам не подходит, можно оформить обмен онлайн – новый размер доставят вам по адресу.

Еще один приятный момент: в торговых центрах Лондона нет надоедливых консультантов, которые каждую секунду предлагают помощь. Если клиент нуждается в консультации, он может сам подойти к сотрудникам и попросить об этом. Приятно, что лучшие торговые зоны в столице Великобритании расположены в красивых районах. Отправляйтесь на шопинг в Вест-Энд, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит.

Еда и напитки

После торговых центров обязательно посетите рынки. Отметим, что уличная торговля в Лондоне радует не только высоким уровнем сервиса, но еще и гигиеной. Многие торговые традиции остаются неизменными еще со средневековых времен, так как местное население трепетно относится к ним. На прилавках можно найти все: начиная от одежды и антиквариата, заканчивая свежими овощами и фруктами. Обратите внимание на самые популярные продуктовые рынки города: Borough Market и Berwick Street Market.

Если вы хотите вкусно и недорого поесть, ищите маленькие заведения, где можно заказать обед+кофе на сумму до десяти фунтов стерлингов. Отметим, что большинство таких кафе принадлежат англо-итальянцам, поэтому закуски и кофе будут на высшем уровне. Советуем перекусить до позднего вечера, так как потом заведения будут переполнены.

На Duncannon Street можно посетить уютное кафе самообслуживания Cafe in the Crypt. Здесь широкий выбор блюд, в том числе и вегетарианских. Приходите на 14 Ecclestone Stree, чтобы зайти в модную чайную Jenny Lo’s. Здесь можно попробовать традиционные китайские кушанья по низкой цене. Не забудьте продегустировать и лечебные чаи.

Достопримечательности

Не многие города смогут соперничать с Лондоном по количеству достопримечательностей на квадратный метр. Приводим список самых популярных.

Биг-Бен и парламент

Первым делом Лондон ассоциируется у людей с большими башенными часами. Их высота составляет 97 метров, а звуки колокола слышны по всему городу. Советуем полюбоваться внушительным памятником архитектуры в ночное время суток, когда четыре циферблата освещают его со всех сторон. Вдоль Темзы расположен Вестминстерский дворец – еще одна важная достопримечательность. Вы можете приобрести билет и посетить его, чтобы даже увидеть политические дебаты.

"Лондонский глаз"

С известного колеса обозрения открывается отличный вид на все красоты города. Этот культовый символ Лондона довольно молодой, ему всего 20 лет. Тем не менее многие туристы ассоциируют столицу Великобритании именно с ним. Отважиться прокатиться на колесе обозрения сможет не каждый, так как подняться на 97-метровую высоту в полностью стеклянных кабинках – тот еще экстрим. Зато вид на город открывается удивительный.

"Лондонский глаз" / Фото wikimedia

Букингемский дворец

Это здание было построено в 1837 году. Королевская резиденция пользуется особой популярностью у туристов, поэтому рассмотреть дворец через толпу народа будет затруднительно. На крыше здания есть флагшток, по которому можно определить, дома ли королева: если знамя развевается, значит она во дворце. Если вам посчастливиться посетить Лондон во время праздников, у вас есть шанс увидеть королевскую семью с балкона, откуда она приветствует людей.

Но не только монаршие особы привлекают туристов. Подойти к Букингемскому дворцу можно еще и для того, чтобы насладиться другим зрелищным ритуалом – сменой королевского караула. Эта церемония длится меньше часа, а посмотреть ее можно бесплатно. Имейте в виду, что в праздничные дни смена караула отменяется.

Телефонные будки

Несмотря на то, что телефонными будками в нашу эру смартфонов никто уже не пользуется, они остаются символами Лондона. К сожалению, ярких алых построек изо дня в день в городе становится все меньше и меньше. Посмотреть на оставшиеся из них можно в районе Стрэнд (кстати, там идеальный городской пейзаж для фото). А если вы любите сериал "Доктор Кто", отправляйтесь на станцию метро Лондона Earl’s Court, где находится знаменитая голубая будка.

Собор Святого Павла

Это уникальный архитектурный шедевр в стиле барокко и ренессанса. Считается одним из самых больших соборов в мире. Построен в седьмом веке нашей эры. Интерес у туристов вызывает благодаря куполу, украшенному свинцовыми плитами.

Вестминстерский дворец и аббатство

Во дворце уже 5 веков проходят заседания Парламента. Фасад за такое количество времени много раз реконструировался и видоизменялся, к тому же к главному зданию присоединили еще несколько сооружений. Сходить на экскурсию во дворец можно только в период парламентских каникул. Аббатство в Вестминстере построили примерно в 11 веке нашей эры. Сейчас там находится палата лордов и общин.

Развлечения и ночная жизнь в Лондоне

Ночная жизнь в столице Великобритании бьет ключом. Такого количества пабов и клубов, как здесь, не сыщешь по всему Соединенному Королевству! Сохо – самый популярный район, где всегда весело и царит праздничная атмосфера. Самые пафосные клубы ищите в районе Mayfair, а лучшие рок-концерты – в Underworld. За свежими диджейскими треками отправляйтесь в Farringdon или Hoxton.

Если вы не любите шумные дискотеки, сходите вечером в театр. Их в Лондоне более 120 вариантов. Большинство из них расположено в центре, например, в Вэст-Энде. Если вы беспокоитесь, что не сможете понять и половины спектакля на английском языке, посетите русскоязычные театры, например, Лондонский Театр (Нью-Кросс). Билеты недорогие – около 20 фунтов стерлингов.

Лондон – идеальное место для туристов, которые ценят архитектуру, историю и красивую природу. В то же время здесь можно весело провести время, насладиться зажигательными вечеринками и попробовать местные деликатесы.