Количество жертв взрыва на складе в Казахстане возросло
Количество жертв взрыва на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 14 человек, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Отмечается, что саперы Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло 14.
Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты.
Поиски пропавших двух человек продолжаются.
26 августа на складе воинской части произошел взрыв, который привел к масштабному пожару. Ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.