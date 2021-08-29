Количество жертв взрыва на складе в Казахстане возросло

Количество жертв взрыва на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 14 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении﻿ пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Отмечается, что саперы Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло 14.

Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты.

Поиски пропавших двух человек продолжаются.

26 августа на складе воинской части произошел взрыв, который привел к масштабному пожару. Ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.