Зеленский поздравил украинских паралимпийцев

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов-паралимпийцев, которые в пятый день Паралимпиады-2020 в Токио завоевали 9 медалей, сообщает Деловая столица.

Об этом глава государства написал в своем Twitter

"Для Украины 5-й день на Паралимпиаде в Токио снова стал «золотым»! Легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Роман Полянский доказали, что лучшие! Также наши паралимпийцы завоевали пять серебряных и две бронзовые медали. Спасибо за эти победы! Держим за вас кулаки" , — написал глава государства.

Сейчас Украина находится на пятом месте командного зачета (с приоритетом золотых наград) и на четвертом месте по общему количеству медалей.

Украина имеет в активе 43 медали: 10 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых.

Напомним, сегодня утром украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020.

Позже украинцы выиграли еще 4 "серебра" и одну "бронзу".