Эти упражнения должен выполнять мужчина, чтобы предотвратить появление признаков старения

Силовые тренировки – одно из любимых занятий мужчин. Но, как выяснилось, с их помощью можно не только нарастить желаемый рельеф, но и замедлить появление признаков старения. Узнай, какие именно упражнения нужно выполнять, чтобы всегда выглядеть моложе, сообщает 24 Канал.

Знаменитая диетолог Риджута Дивекар в недавнем видео в инстаграме назвала 3 упражнения, которые каждый мужчина должен добавить к своему распорядку. Все для того, чтобы добиться плоского живота, сияющей кожи и здорового роста волос.

Она подчеркивает, что эти упражнения помогают:

поддерживать нормальный уровень тестостерона,

гормона роста (GH),

дофамина.

Все для того, чтобы оставаться в форме и быть счастливым каждый день.

1. Приседания

Классические приседания, в основном сосредоточены на четырехглавой мышце (мышцы бедра), обычно улучшают осанку и помогают сохранять прямую спину.

Важно помнить, что во время приседания колени не должны выходить за пальцы ног. Если это произойдет, давление будет идти на подколенные сухожилия, а не на четырехглавой мышце бедра. Тогда и исчезнет магия этого упражнения.

2. Становая тяга

Тяга – простое включение, ведь это одна из самых популярных процедур тренировки в зале. Стоя, широко расставив ноги, ты должен поднять штангу из положения на корточках.

Это упражнение создаст давление на твою поясницу, заднюю поверхность бедра, квадрицепсы и немного на бицепсы и плечи.

3. Жим от груди

Еще одно любимое упражнение посетителей спортзала. Жим от груди – основное упражнение в день груди и почти всегда присутствует, когда говорится о работе над телом своей мечты.

Лежа на спине на полу или на скамейке, следует держать ступни на полу, а колени согнутыми. Убедись, что перекладина остается выше груди, удерживай ее запястьями (они должны быть параллельными к плечам). Поднимай руки вверх, пока они не выпрямятся.

Смотри на видео, как правильно выполнять жим от груди:

Налегай на эти упражнения, чтобы отсрочить появление признаков старения. С их помощью ты не только всегда будешь оставаться молодым, но и будешь поддерживать свое тело в идеальной форме!