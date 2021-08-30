Макрон назвал условия официального признания "Талибана"

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что мировое сообщество выдвинуло талибам условия, сообщает Лента.Ру.

Как уточнил политик, ведение переговоров с талибами не означает их официального признания. Макрон объяснил, что правительства вынуждены контактировать с "Талибаном", так как движение контролирует Кабул и весь Афганистан. По его словам, поэтому приходится вести с ними переговоры в практическом плане. Французский президент отметил, что талибам были поставлены условия.

Президент перечислил условия официального признания "Талибана". В первую очередь они касаются соблюдения прав человека. Кроме того, от талибов потребовали не взаимодействовать с террористическими группировками Афганистана. По словам Макрона, талибы должны уважать "достоинство афганских женщин".