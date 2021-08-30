Несколько секретов «вечной» молодости и красоты

Британский дерматолог, косметолог Мари Рейнольдс (Marie Reynolds) раскрыла пять секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность после 50 лет, сообщает Лента.Ру.

Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего, посоветовала уменьшить количество стресса в жизни. Избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника или ежедневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносит в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном.

По словам специалиста, женщинам за 50 для «вечной» красоты надо делать «смазки от менопаузы». Вместо гормональной терапии она советует употреблять растения, богатые фитоэстрогенами, такие как дикий ямс. Кроме того, она делает коктейль из семян чиа, шпината и желтого мака, улучшающий самочувствие.

Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она так же рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин (гормон счастья). Во время медитаций женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание.

Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющего крема. Вместо него в ход идут гиалуроновая кислота, алоэ вера, овсяное молоко или масло ши.