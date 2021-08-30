Названы семь главных мифов о мужских изменах

Измена любимого мужчины – не самая приятная тема, но кто еще может сказать о ней правду, как не психолог. А знать эту правду необходимо, чтобы не остаться "у разбитого корыта" с упавшей самооценкой, виня себя в произошедшем, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет популярная в соцсетях семейный психолог Ольга в своем "Блоге доброй ведьмы" в Instagram. Специалист рассказала о семи распространенных мифах об изменах.

"Если любит, не изменит"

Можно любить и изменять, а можно быть верным, не любя. Любовь и верность – понятия не сопоставимые даже у женщин. А мужчины, конечно, будут говорить своей избраннице обратное.

"Хотя некоторые хитрецы и скажут правду с определённой целью" , – отмечает психолог.

Любовь и верность – понятия не сопоставимые. Источник: Pexels

"Измена означает, что в отношениях что-то не так"

Количество измен, когда мужчине чего-то не достает в отношениях, и когда он полностью доволен своей супругой, но тем не менее изменяет ей, приблизительно одинаково.

"Если боится потерять, не будет изменять"

Большинство мужчин, которые втайне изменяют своим женам, бесспорно, очень боятся, что их разоблачат, но в то же время уверены, что попадаются только идиоты, а они – уж точно нет.

Измена не обязательно означает, что в отношениях что-то не так. Источник: Pexels

"В измене всегда виноваты оба"

В таком случае виноваты все трое, в том числе любовница. Вопрос лишь в соотношении. Любовница виновата на 10%, жена – на 20%, а сам изменщик – на оставшиеся 70%.

"К измене подталкивает женщина"

Это не правда. Если в отношениях есть проблемы, мужчина должен не идти налево, а сказать о них жене, помочь, попытаться решить, и если уже все безуспешно, тогда развестись. Все остальное от лукавого.

"Изменяют только слабые беспринципные мужчины с низкой самооценкой"

Отчасти это так. Но, к сожалению, ни один даже самый добропорядочный и верный мужчина не застрахован от того, что некая женщина станет для него искушением, которому он не в силах будет противостоять.

"Я с ней просто общался (целовался), но не спал"

Скорее всего, спал. А если и не спал, то не потому, что не хотел.