Украину ждут сильные ливни: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в понедельник, 30 августа, поразит своими температурными контрастами. На востоке ожидается жара до +34 градусов, а на западе будет сыро, холодно и мокро, сообщает РБК-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

На востоке синоптики прогнозирую солнечную, сухую и жаркую погоду. Ночью в регионе ожидается от +14 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +28 +32 градусов, в Харькове до +33 градусов, в Донецкой и Луганской областях до +34 +35 градусов.

Юг Украины начнет накрывать сильными дождями, сухо будет только в Херсоне и Крыму. Ночная температура составит +20 +22 градуса, днем в Одессе до +28 градусов, в Николаеве до +31 градуса, в Херсоне до +32 +34 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +20 +22 градуса, днем +32 +34 градуса.

Северные области окажутся под воздействием осадков – пройдут сильные дожди. Ночью +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные дожди, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем ожидается от +19 до +22 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные дожди, ночью +13 +16 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В Киеве 30 августа синоптики прогнозируют сильный дождь в дневное и ночное время. Температура воздуха ночью в столице +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 30 августа

Анна Шиканова