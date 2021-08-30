Курс валют НБУ на 30 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 августа, остается стабильным на уровне 26.93 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 августа 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.66 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 августа 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 августа 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.96 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 августа 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.33 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 августа 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.91 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 августа 2021 года.