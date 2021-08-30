Государственный или частный пенсионный фонд: плюсы и минусы

В Украине сложилась ситуация, когда молодым и зрелым гражданам, если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Такое заявление сделал глава Минфина Сергей Марченко, сообщает UBR.

По его словам, чтобы как-то совладать с ситуацией, нужно сначала привлечь для накоплений государственную накопительную институцию. Государство не может сразу "пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо".

Речь идет о привлечении на первом этапе либо государственного пенсионного фонда, либо государственной управляющей компании. Что же касательно увеличения вложенных гражданами сумм, то чиновник признался, что единственный вариант – вкладывать их в ОВГЗ.

Платить – нет смысла

Темпы старения населения такие, что число работающих будет постоянно сокращаться, а пенсионеров – расти. Марченко утверждает, что сегодня в Кабмине обсуждается вариант, когда украинцы будут инвестировать 1% по ЕСВ и 1% из другого источника.

"Это может быть НДФЛ или прямая бюджетная программа, к чему мы более склонны. Минфин предлагает создать отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему" , – отметил он.

Правда, необходимость во взносах в частные пенсионные фонды не коснется тех, кому до пенсии осталось, условно говоря, пять лет. Он заверяет, что Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы.

Но, обращает внимание министр, при любых раскладах это потребует дополнительной нагрузки на госбюджет. И считает, что накопительная система будет работать на вкладчиков: отчисления с зарплаты аккумулируются на индивидуальном пенсионном счете.

В итоге человек получает в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход. А солидарная пенсионная система вообще похожа на пирамиду, когда большое число работоспособного населения финансирует пенсионеров.

Экс-министр соцполитики Павел Розенко справедливо обращает внимание, что подобные заявления топ-чиновников напрочь отбивают охоту у честных граждан вообще что-то платить Пенсионному фонду.

"Человек, который честно платит ЕСВ и работает легально, слушая такие заявления Марченко и Шмыгаля, задумается, зачем ему вообще платить ЕСВ, если пенсию все равно не гарантируют. Такие граждане начнут искать обходные маневры" , – убежден Розенко.

Инфляция может съесть все накопления

По утверждениям Минсоца, если граждане с полным стажем будут с зарплаты в 15 тыс. грн платить взносы (в солидарную плюс накопительную системы), то в итоге они получат пенсию в 7 тыс. грн. Но три четверти из этой пенсии "солидарные".

Как отметил экс-министр соцполитики Андрей Рева, эти условные 7 тыс. грн – не гарантированы. Государство гарантирует лишь выплату сумм из Пенсионного фонда. Что же касается НПФ, то существует масса рисков.

"Если вы вкладываете 1 грн в Пенсионный фонд, то государство вам гарантирует 2 грн пенсии. Независимо от экономической ситуации. Это – пенсионная формула. При вложениях же в НПФ существуют инфляционные риски" , – говорит Рева.

Такой пример: в Минсоце строят свои расчеты относительно взносов в НПФ на том, что накопленные средства все время будут работать с доходностью в 0,25% выше инфляции в месяц (около 3% выше инфляции в год).

"Представьте себе, что в 2015-м инфляция составила 49%. С 2014-го по 2018 год у таких НПФ прибыльность была отрицательной. Фондового рынка у нас нет. И куда эти фонды будут вкладывать средства, неизвестно" , – подчеркнул он.

Марченко говорит, что – в облигации внутреннего госзайма. Но надежна ли такая схема – вопрос.

Минфин ищет способ выполнить план по заимствованиям

В Кабмине рассказывают о повышении доходов госбюджета. Но планы по заимствованиям проваливаются. Иностранцы все меньше хотят вкладываться в наши ОВГЗ. Основные их скупщики – украинские банки.

"Марченко ухватился за идею НПФ, поскольку через них Кабмину будет легче справляться с планами по заимствованиям посредством ОВГЗ. Но когда придет время гражданам отдавать деньги, он уже министром финансов не будет" , – утверждает Рева.

По его словам, это как раз и есть пирамида, а не солидарная система, как говорил Марченко. Рева обращает внимание на законопроект №2683 авторства главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галины Третьяковой.

Третьякова предлагает запустить обязательную накопительную систему, которая предусматривает, что независимо от ваших желаний, снимут 2% – с зарплаты в НПФ, и 2% ЕСВ – в ПФУ. При этом Рева заявляет, что ранее Третьякова возглавляла пул крупнейших страховщиков в стране.

"Там выдумывают какие-то новые органы власти, какие-то пенсионные казначейства. Администрирование этой системы будет стоить дороже, чем смогут собрать с людей. Поэтому документ абсурдный. Там открыто лоббистские интересы вокруг построения такой накопительной системы" , – делится соображениями Розенко.

В Восточной Европе такая пенсионная система рухнула

В законопроекте есть ссылки на опыт развитых стран, где есть фондовый рынок, но в Восточной Европе пенсионная система с НПФ испытала крах. У последних фондового рынка нет, поэтому деньги работников вкладывали в те же ОВГЗ.

"Потом этот пузырь ОВГЗ лопнул. И они вынуждены были переводить деньги из НПФ в солидарную систему. 20 лет страна брала эти деньги и финансировало бюджетный дефицит, а теперь 20 лет будет отдавать их людям, у которых когда-то одолжила" , – говорит Рева.

Плюс ко всему Марченко утверждает, что главная причина необходимости перехода на НПФ – демографическая ситуация. Но, подчеркнул Рева, в Украине сегодня 11 млн пенсионеров и 24 млн человек работоспособного возраста.

Взносы в Пенсионный фонд из них платят лишь 10 млн. Если бы Кабмин заставил платить еще и те оставшиеся 14 млн, ситуация бы улучшилась кардинальным образом, убежден экс-министр. В прошлом году Украина недобрала 19 млрд грн по ЕСВ.

Добавим, что из этих 10 млн плательщиков 4 млн платят взносы в ПФУ с минимальной зарплаты (6 тыс. грн). Их взнос – 1,3 тыс. грн. А минимальная пенсия – 1,8 тыс. грн. Иными словами, 6 млн работников удерживают 9 млн пенсионеров при средней пенсии 3,7 тыс. грн.

Какие результаты показывают НПФ

Согласно данным Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, под конец І полугодия 2021-го чистая стоимость активов всех НПФ составила 3,707 млрд грн. Активы НПФ увеличились за второй квартал 2021-го на 77,7 млн грн.

За второй квартал 2021-го количество участников НПФ увеличилось на 1415 человек и по состоянию на 30 июня участниками НПФ было свыше 888 тыс. человек. За шесть месяцев 2021-го негосударственные пенсионные фонды выплатили своим участникам 99,7 млн грн.

В I полугодии вкладчики платили взносы в 43 негосударственных пенсионных фонда, и общая сумма поступлений в НПФ за это время составила 131,6 млн грн.

Первая двадцатка крупнейших НПФ выглядит следующим образом: