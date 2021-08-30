По всему миру отзывают электрокары: какая ситуация в Украине

Американская корпорация General Motors (GM) объявила о временном прекращении продаж и отзыве по всему миру около 142 тыс. электрокаров Chevrolet Bolt 2017-2021 годов выпуска – из-за дефектов в аккумуляторе эти авто могут загореться, сообщает UBR.

Для предотвращения пожаров, происходивших уже неоднократно, собственникам машин предлагают бесплатное устранение неполадок в батареях.

Для этого владельцам следует обратиться к автодилерам – но такая возможность недоступна в Украине, хотя американский электромобиль приобрел здесь значительную популярность.

UBR.ua решил расспросить экспертов, что делать украинским владельцам данной модели электрокара, чтобы не допустить самовозгорания аккумулятора, а также выяснил, что риск загореться есть не только у Bolt, но и у других машин с электродвигателем, вне зависимости от производителя аккумулятора.

Более того, по мнению части экспертов, в дальнейшем случаи самовозгорания в электрокарах могут стать еще более распространенными. Главная причина – в резком росте производства экологически чистых автомобилей.

Можно ли украинцам бесплатно заменить батарею

Chevrolet Bolt выпускается главным образом для рынка США и Канады, а в Европе и Украине официально не продается. Однако это не помешало модели занять третью строчку в списке популярнейших электромобилей нашей страны.

По состоянию на июль этого года украинцы зарегистрировали 1 300 Bolt EV. Всего в Украине первичную регистрацию прошли 27 732 электрокаров, 26 тыс. из которых, в том числе машины Bolt, были приобретены за границей.

Способствуют большему завозу электрокаров льготные условия растаможи, введенные украинскими властями.

Благодаря им украинцы чаще приобретают за рубежом подержанные машины, но при этом нередко пользуются услугами посредников. Они, в случае с автомобилями на рынке США, первоначально покупают их на местных аукционах.

Часть американских авто, после ввоза в Украину, попадает на вторичный рынок. На сервисе Auto.ria по состоянию на 27 августа на продажу было выставлено 55 Chevrolet Bolt EV – большинство из них были выпущены с 2017 по 2019 гг., то есть они попадают в число тех, кто может претендовать на замену аккумулятора.

Благодаря уникальному VIN-коду, закрепленному за каждым автомобилем, можно самостоятельно проверить, подлежит ли конкретная машина отзывной кампании (по англ. recall).

В частности, GM создали с этой целью отдельную страницу﻿. После введения в поле VIN-кода, сайт выдаст данные об авто (модель и год выпуска), а также программы отзыва и ремонта, которыми владелец может воспользоваться.

UBR.ua проверил на сайте VIN-коды некоторых из размещенных на Auto.ria Bolt EV. Выдаваемая сервисом информация свидетельствовала, что эти авто не прошли обе из двух возможных программ отзыва.

Первая из них была объявлена еще в ноябре прошлого года, после двух случаев возгорания машин (всего с ноября загорелось 10 Bolt EV). Тогда считалось, что это происходит лишь в случае зарядки батареи Bolt на более чем 90%.

Поэтому GM в рамках отзыва устанавливали новое программное обеспечение для автомобилей, которое ограничивало уровень заряда.

GM RECALL: "The last thing I thought was that the car would have spontaneously lit on fire,” one Chevy Bolt owner told @errolbarnett after GM recalled over 50 thousand electric cars due to defective batteries bursting into flames. pic.twitter.com/B3ZZaIAyAF — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 23, 2021

После того, как предложенные меры не подействовали – по крайней мере одно авто с "перепрошитым" ПО загорелось – 23 июля компания объявила о второй части программы. В этот раз на авто (в т.ч. и с новым ПО) будут полностью заменены дефективные аккумуляторные блоки.

Чтобы воспользоваться услугой, собственнику необходимо обратиться к автодилеру, продавшему машину. Однако для украинцев, купивших авто через посредника на аукционе, такая возможность либо закрыта вовсе, либо требует значительных финансовых затрат.

Как объяснил владелец сайта Autogeek Евгений Муджири, если автомобиль приобретался на аукционе целых авто (Manheim), то у него есть шансы попасть на бесплатную замену батареи. Если же это была покупка "битого" авто с аукциона Copart, то "по сути автомобиль является списанным, и на него не распространяется гарантия" .

"В первом случае нужно отправить автомобиль в США, где идет отзывная кампания, и обратиться в авторизованный сервис. Но это займет в лучшем случае месяц и несколько тысяч долларов, что сводит на нет экономическую целесообразность этой затеи" , – указывает Муджири.

Что нужно делать, чтобы электрокар не загорелся

Непосредственно дефект, который может привести к возгоранию, являет собой "порванный анодный язычок и сложенный сепаратор" в аккумуляторе, объяснили изданию Consumer Reports в южнокорейской LG, которая поставляет аккумуляторы для Chevrolet. Остальные элементы конструкции батареи исправны, заверяли там.

Как указывается на сайте GM, окончательного решения, как устранить изъян, пока не нашли – автопроизводитель будет искать его совместно с LG.

Тем не менее, как отмечает Муджири, нельзя говорить, что абсолютно все Chevrolet Bolt опасны, так как речь идет о небольшой доле брака в аккумуляторном блоке. Сама неполадка, из-за которой появляется риск возгорания, крайне редкая, что также указывали в компаниях.

Однако процесс горения литий-ионных аккумуляторов из-за его особенностей сопряжен с большим риском – часто пожарные не могут побороть пламя до тех пор, пока машина не выгорит полностью.

Чтобы снизить риск возгорания, как минимум до прохождения ремонта в рамках отзывной кампании, в GM советуют владельцам Bolt:

продолжать заряжать машину до 90%, при этом использовать режимы Hilltop Reserve (модели 2017-18 гг.) и Target Charge Level (2019 г.);

заряжать авто чаще и избегать разряда аккумулятора ниже 113 км запаса хода;

не оставлять авто на зарядке в помещении на ночь, а также парковаться только на открытом пространстве.

По мнению Евгения Муджири, вышеописанные меры предосторожности "лучше принимать, независимо от того, какой марки у вас электромобиль" .

Аналогичное мнение высказал UBR.ua вице-президент украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, назвав описанные рекомендации "общими".

"Любой аккумулятор не рекомендуется заряжать на 100%, потому что это быстрее будет истощать его ресурс – лучше держать заряд от 30 до 80%, тогда он будет равномерно расходоваться. Также не держать в закрытых помещениях рекомендуется не только электрокары, но и авто с газовыми двигателями из-за риска утечки газа – это общие правила противопожарной безопасности", – говорит Притоманов.

По его словам, если дефект в батарее присутствует, то машина может загореться вне зависимости от соблюдения указанных мер предосторожности. Эксперт также считает, что в будущем поломки батарей будут только нарастать – этому есть две основные причины.

Почему загораются аккумуляторы

Возгорания электромашин из-за дефективных аккумуляторов случались и раньше. Правда, иногда изъян, который может привести к этому, выявляется автопредприятиями до того, как пострадают их клиенты.

Этого не произошло в случае с Chevrolet (из-за пожаров в авто двое человек отравились дымом), но, к примеру, в немецком автоконцерне BMW в 2020 году превентивно отозвали ряд моделей своих гибридных авто из-за "загрязнения" в аккумуляторных блоках шведской компании Northvolt.

Как отмечалось, загореться машина также могла лишь с максимальным уровнем заряда.

С бракованными батареями производства LG ранее сталкивались не только в Chevrolet, но и соотечественники южнокорейцев – компания Hyundai – по всему миру зафиксировали как минимум 15 пожаров в ее электрокроссоверах Kona Electric.

Инциденты, как и в случае с GM, продолжались даже после отзывной кампании, которая предполагала переустановку ПО.

В результате свою проверку решили провести в южнокорейском Мининфраструктуры, где обнаружили, что причиной возгораний был анодный язычок в батарее. Несмотря на схожесть дефектов аккумуляторов, использовавшихся в Bolt и Kona, LG уверяют, что между ними нет ничего общего.

И все же, по мнению Владислава Притоманова, такие изъяны – во-первых, не исключительная беда LG, а, во-вторых, несмотря на все внимание, прикованное к проблеме пожаров в э-мобилях, в дальнейшем проблема может только усугубиться.

Дело в том, что к распространению дефективных электрокаров приводит не плохо отработанные технологии, а рыночные условия, в которых действуют производители.

Вице-президент украинского AVERE называет две глобальные причины возгорания литий-ионных батарей.

Первая заключается в резком росте выпуска электромобилей. Увеличение числа заказов на аккумуляторы приводит к повышению загрузки производственных мощностей, что понижает контроль качества.

"На любом заводе, который занимается производством электроники, одним из главных отделов является тестирование качества. У него есть определенная пропускная способность, превышение которой неизбежно становится причиной появления брака" , – говорит Притоманов.

Эксперт напоминает, что аналогичная проблема проявилась несколько лет назад у смартфонов Samsung Galaxy Note 7 – принципиально батареи в мобильниках и автомобилях не отличаются.

Рост производства также приводит к дефициту лития – сырья для производства батарей. Его нехватка формирует вторую главную причину выпуска брака.

Как указывает Притоманов, компании часто перерабатывают аккумуляторы для повторного использования, но иногда, после обновления батареи, некоторые непригодные для дальнейшей работы блоки в ней остаются. Что, впрочем, тоже связано с упущениями отдела контроля качества.