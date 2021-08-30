Филипп Киркоров встретился с Джей Ло на светском показе в Италии
Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали множество знаменитостей в Венеции на презентации новой коллекции своего бренда, сообщает Сегодня.
Среди гостей были и Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес. Известный российский певец не мог не похвастаться фото с голливудской звездой, которое он сделал на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции. У себя в Instagram Киркоров опубликовал фото с Джей Ло.
К слову, на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции собралось много знаменитостей – Анна Винтур, Моника Беллучи, Кортни Кардашьян, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер.