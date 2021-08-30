Разумков попросил Данилова назвать депутатов, на которых влияют олигархи
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал домыслами слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что олигархи влияют на депутатов, и призвал его назвать таких народных избранников с трибуны парламента, сообщает Лига.net.
Разумков выразил надежду, что Данилов уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы, потому что
"связь с олигархами, если они имеют влияние, – это коррупция".
Спикер сказал, что готов предоставить трибуну парламента,
"чтобы пальцем показать, на кого есть такое влияние".
"И если этого не произойдет, то, возможно, придется извиняться и перед народными депутатами, и перед украинским парламентом", – заявил он.
"Идти путем домыслов или каких-то необоснованных обвинений, как говорят, без суда и следствия, – это точно не мой формат работы. Возможно, у аппарата СНБО в этом плане больше опыта, но надеюсь, что все-таки нет", – сказал Разумков.