Разумков попросил Данилова назвать депутатов, на которых влияют олигархи

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал домыслами слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что олигархи влияют на депутатов, и призвал его назвать таких народных избранников с трибуны парламента, сообщает Лига.net.

Разумков выразил надежду, что Данилов уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы, потому что "связь с олигархами, если они имеют влияние, – это коррупция".

Спикер сказал, что готов предоставить трибуну парламента, "чтобы пальцем показать, на кого есть такое влияние".

"И если этого не произойдет, то, возможно, придется извиняться и перед народными депутатами, и перед украинским парламентом", – заявил он.