Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного

Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного

В Министерство юстиции устроили на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение, сообщает Буквы.

Об этом заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська.

"Ну как и обещал рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - сказал министр.

На какую же должность устроили заключенную, он не уточнил.

Малюська убежден, что работать надо всем работоспособным.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", - подытожил министр.
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