Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного
В Министерство юстиции устроили на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение, сообщает Буквы.
Об этом заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська.
"Ну как и обещал рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - сказал министр.
На какую же должность устроили заключенную, он не уточнил.
Малюська убежден, что работать надо всем работоспособным.
"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", - подытожил министр.