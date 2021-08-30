Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного

В Министерство юстиции устроили на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение, сообщает Буквы.

Об этом заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська.

"Ну как и обещал рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны" , - сказал министр.

На какую же должность устроили заключенную, он не уточнил.

Малюська убежден, что работать надо всем работоспособным.