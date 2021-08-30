Иловайская трагедия: СБУ должна рассекретить почти 50 томов документов

Офис генпрокурора обратился в Службу безопасности Украины, чтобы рассекретить 46 томов дела о Иловайской трагедии 2014 года. Тогда украинские войска понесли наибольшие потери за все время боевых действий на Донбассе.﻿ Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Новое время.

"Мы рассекретим материалы, из них 70 томов. Мы обратились инициировано в СБУ для того, чтобы рассекретить 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, доносы, информационные бюллетени и так далее", — сказала Венедиктова.

По ее словам, после рассекречивания расследование приобретет "другую картину".

В конце августа 2014 украинские войска понесли наибольшие потери за все время боевых действий на Донбассе. Эти события повлияли на ход всей войны и стали известны как Иловайская трагедия или Иловайский котел.

Украинские силы оказались в окружении по ряду причин, главной из которых было вторжение регулярных российских войск, что привело к значительному преимуществу агрессора как по численности личного состава, так и по количеству военной техники.

По данным Национального военно-исторического музея, в течение этих дней погибли 368 украинских военных, более 400 были ранены, около 300 — попали в плен, 18 до сих пор считаются пропавшими без вести. Из всех погибших украинских бойцов более 250 были убиты непосредственно во время выхода из окружения по т.н. "зеленому" коридору.