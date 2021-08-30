Иловайская трагедия: СБУ должна рассекретить почти 50 томов документов
Офис генпрокурора обратился в Службу безопасности Украины, чтобы рассекретить 46 томов дела о Иловайской трагедии 2014 года. Тогда украинские войска понесли наибольшие потери за все время боевых действий на Донбассе. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Новое время.
"Мы рассекретим материалы, из них 70 томов. Мы обратились инициировано в СБУ для того, чтобы рассекретить 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, доносы, информационные бюллетени и так далее", — сказала Венедиктова.
По ее словам, после рассекречивания расследование приобретет
"другую картину".
В конце августа 2014 украинские войска понесли наибольшие потери за все время боевых действий на Донбассе. Эти события повлияли на ход всей войны и стали известны как Иловайская трагедия или Иловайский котел.
Украинские силы оказались в окружении по ряду причин, главной из которых было вторжение регулярных российских войск, что привело к значительному преимуществу агрессора как по численности личного состава, так и по количеству военной техники.
По данным Национального военно-исторического музея, в течение этих дней погибли 368 украинских военных, более 400 были ранены, около 300 — попали в плен, 18 до сих пор считаются пропавшими без вести. Из всех погибших украинских бойцов более 250 были убиты непосредственно во время выхода из окружения по т.н. "зеленому" коридору.