Шмыгаль анонсировал старт реформы НУШ в пятых классах

Шмыгаль анонсировал старт реформы НУШ в пятых классах

С начала нового учебного года реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины", — написал он в Facebook.

По словам Шмыгаля, эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации — приобрести компетенции для применения знаний в реальной жизни.

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