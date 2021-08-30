Шмыгаль анонсировал старт реформы НУШ в пятых классах

С начала нового учебного года реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины" , — написал он в Facebook.

По словам Шмыгаля, эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации — приобрести компетенции для применения знаний в реальной жизни.