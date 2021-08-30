Визит в Вашингтон: сможет ли Зеленский вернуться с достижениями

Критики сетуют, что Владимир Зеленский едет с визитом в США в самый мертвый политический сезон в Вашингтоне. Однако вероятность вернуться с достижениями есть, сообщает 24 Канал.

Не стоит волноваться, что дату поездки перенесли. Как эксперты, так и в команде Зеленского уверены, что это не из-за пренебрежительного отношения к Украине. Более того, за время президентства Джо Байдена не так много мировых лидеров получили приглашение в Белый дом.

Последний раз Зеленский встречался с американским президентом 2 года назад. Тогда хозяином Белого дома был Дональд Трамп. С Джо Байденом разговор может быть более продуктивный.

Украинская сторона в этом разговоре хотела бы услышать конкретный ответ о возможности в будущем стать членом НАТО. В настоящем времени – подписать соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере и получить военную поддержку.

"Главное, что готовится это соглашение в оборонной сфере. Оно рамочное. Не говорится о том, что американцы согласятся нас защищать, воевать за нас. Однако нам надо поставить вопрос о сотрудничестве в оборонной сфере системную основу. Это соглашение дает для этого возможности" , – сказал политолог Владимир Фесенко.

Вопрос "Северного потока-2"

Также на повестке дня соглашения в области исследований, испытаний и сотрудничества в космической сфере. Хотя президента, вероятнее всего, больше всего беспокоит другой вопрос – это "Северный поток-2".

Можно предположить, что Зеленский захочет гарантий, что газопровод не станет оружием против Украины в руках России. Впрочем, неудобный для Байдена вопрос могут снять с повестки дня.

Эксперты и депутаты также надеются, что Украина не вернется без финансовой поддержки. В частности, продолжения программы Международного валютного фонда.

"Нам надо либо ее продолжить, либо утвердить новую программу. Я очень надеюсь, что на этих переговорах в США Украина покажет требования, которые мы выполнили, и те задачи, на которые мы готовы подписаться для того, чтобы получить следующие транши" , – отметил нардеп Ярослав Железняк.

Что должна сделать украинская сторона

"Позиция Байдена – это одно. Позиция сенаторов и конгрессменов – это другое. Мы должны с ними работать, потому что они создают внутреннее давление на эту ситуацию и заставляют менять позицию и искать определенные компенсаторы. Несмотря на то, что есть замыслы Байдена не жечь мосты с Россией" , – подчеркнул политический эксперт Игорь Петренко.

Ранее Энтони Блинкен озвучил 5 требований, которые Украина должна воплотить до поездки в Вашингтон:

принятие Высшего совета правосудия;

прозрачная процедура отбора руководителей в антикоррупционные органы;

восстановление корпоративного управления на государственных предприятиях;

реформа Службы безопасности Украины;

посадка коррупционеров.

Украина выполнила домашнее задание лишь частично. Однако может наверстать с сентября, когда заработает Верховная Рада.

"Главное для американцев – не то чтобы мы делали какие-то отдельные шаги, отдельные меры, чтобы воплотить домашнее задание. Для них главное понимать, что есть стратегия развития. У нас есть определенная стратегия движения, которой мы держимся и выполняем. Они увидят, что в наших реформах в нашей деятельности есть определенная системность" , – добавил эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

Однако перед поездкой в Вашингтон Зеленский встретится в Чикаго с диаспорой. Уже после важных политических переговоров в столице США поедет в Калифорнию. Там выступит в Стэнфордском университете. Вероятно, встретится с Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком.