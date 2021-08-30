Школьные каникулы в 2021-2022 году: новый график
Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, занятия начнутся в обычном формате — в классах. Переход на дистанционное обучение возможно только в случае резкого роста количества больных коронавирусом, сообщает Народная Правда.
Когда школьники пойдут отдыхать на каникулы в 2021-2022 учебном году — читайте далее.
Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования позволило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако основные правила, которых должны придерживаться все школы: продолжительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение — летние каникулы.
В большинстве школ установлена классическая семестровая система, содержащая 4 четверти и два семестра.
Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году:
- Осенние каникулы — с 25 по 31 октября 2021
- Зимние каникулы — с 25 декабря 2021 по 9 января 2022
- Весенние каникулы — с 28 марта 2022 по 3 апреля 2022
- Летние каникулы — с 1 Июнь 2022 по 31 августа 2022 року
Продолжение учебного года:
- Начальная школа (1-4 классы) — 720 часов
- Гимназия (5-9 классы) — 890 часов
- Лицей (10-12 классы) — 1110 часов
Дополнительные выходные дни:
- 14 октября — День защитника Украина
- 25 декабря — католическое Рождество
- 8 марта — Международный женский день
- 25 апреля — Пасха
- 1 мая — день труда
- 9 мая — день Победы
График каникул может изменяться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также — в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.