Школьные каникулы в 2021-2022 году: новый график

Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, занятия начнутся в обычном формате — в классах. Переход на дистанционное обучение возможно только в случае резкого роста количества больных коронавирусом, сообщает Народная Правда.

Когда школьники пойдут отдыхать на каникулы в 2021-2022 учебном году — читайте далее.

Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования позволило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако основные правила, которых должны придерживаться все школы: продолжительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение — летние каникулы.

В большинстве школ установлена классическая семестровая система, содержащая 4 четверти и два семестра.

Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году:

Осенние каникулы — с 25 по 31 октября 2021

Зимние каникулы — с 25 декабря 2021 по 9 января 2022

Весенние каникулы — с 28 марта 2022 по 3 апреля 2022

Летние каникулы — с 1 Июнь 2022 по 31 августа 2022 року

Продолжение учебного года:

Начальная школа (1-4 классы) — 720 часов

Гимназия (5-9 классы) — 890 часов

Лицей (10-12 классы) — 1110 часов

Дополнительные выходные дни:

14 октября — День защитника Украина

25 декабря — католическое Рождество

8 марта — Международный женский день

25 апреля — Пасха

1 мая — день труда

9 мая — день Победы

График каникул может изменяться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также — в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.