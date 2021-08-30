Заробитчане могут получать до 100 тыс. грн: где и сколько платят

За рубеж активно заманивают иностранных заробитчан. Иностранный рынок труда усеян выгодными предложениями – ищут сварщиков, слесарей, операторов рабочих станков, разнорабочих, сообщает UBR.

Опытные кадры из Украины интересны работодателям из Польши (44% всех актуальных иностранных вакансий), Литвы (15%), Словакии (11%), Германии (7%), Латвии (7%) и Финляндии (7%), свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Сообщается, что зарплата зависит от квалификации персонала и страны. Рабочим гарантируют страховку, официальное трудоустройство, жилье (в 77% всех актуальных вакансий), питание (62%) и спецодежду (61%).

Зарплата "голубых воротничков" за границей может стартовать от 31 тыс. грн (предложение для разнорабочих на строительстве в Литве, опыт работы и знание языка не требуется) и достигать 100 тыс. грн (вакансия автомеханика в японском городе Фуццу, обязательно – наличие сертификата, подтверждающего опыт работы, знание английского языка и наличие японского водительского удостоверения).

Самые высокие зарплаты для рабочих предлагают в следующих странах: