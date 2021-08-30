Кулеба рассказал, планируют ли переносить переговоры по Донбассу из Минска

Новая площадка для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в настоящее время "не на повестке дня", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на днях прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы в онлайн-режиме.

"Абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в оффлайн нет. Поэтому все работают. Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня — вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем" , — заявил Кулеба.

Ранее первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что переговоры в Минске не могут продолжаться, пока в Беларуси руководит непризнанный президент Александр Лукашенко.