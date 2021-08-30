Григорий Решетник с семьей отдыхает в Турции: яркие фото

Семейство украинского ведущего Григория Решетника отправилось на отдых в последние дни лета. Они проводят время в солнечной Турции, сообщает 24 Канал.

Чета украинских ведущих Григорий и Кристина Решетник решили поймать последнюю возможность отдохнуть летом, поэтому устроили еще один отпуск. Яркими фотографиями они делятся на страницах в инстаграме.

Григорий и Кристина Решетник для курорта выбрали Турцию, в которой еще не отдыхали этим летом. На отдых они отправились с тремя сыновьями – Иваном, Дмитрием и Александром.

Семейство поселилось на роскошной вилле с большим бассейном на фоне пальм и садов. Они уже сделали несколько семейных фото, на которых довольно позируют в бассейне. Григорий Решетник поделился, что очень долго ожидал отпуск, ведь в последнее время работал без выходных.

Особенно сети понравилось фото старших сыновей супругов. На снимках они эффектно прыгают в воду.

Фото из инстаграма Кристины Решетник