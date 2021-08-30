Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ для населения

Поставщик "последней надежды" (ППН), которым выступает газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", повысил цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей на 22 коп. до 12 грн, сообщается на сайте компании.

"Цена указана с НДС за куб. м, меняется ежемесячно. Услуги ППН нужно обязательно уплачивать" , – указано на сайте.

В "Нафтогазе" сообщили, что на сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тыс. клиентов в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Тернопольской, Запорожской и Житомирской областях.

После подключения к ППН потребитель в течение 60 дней должен выбрать себе нового поставщика газа. Если в этот период подключение к другому поставщику не произойдет, подача газа будет отключена.

Отметим, что годовой тариф ГК "Нафтогаз Украины" остается на уровне 7,96 грн за кубометр и является одним из самых низких по Украине.