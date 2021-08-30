Арестович объяснил, почему встреча "нормандского формата" по Донбассу маловероятна
Вероятность встречи в "нормандском формате" по Донбассу в течение ближайшего месяца очень низкая из-за обилия политических событий в мире. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, советник председателя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Деловая столица.
"Думаю, что встречу в ближайшее время вряд ли следует ожидать. Потому что слишком много политических событий происходит во всех странах, которые являются участницами "нормандского формата". Начиная с того, что выборы в Госдуму РФ в сентябре, выборы в Федеральное собрание Германии и кампания с президентских выборов во Франции стартует так или иначе в сентябре. То есть это очень сложная история. У нас же, соответственно, государственный визит, белорусско-российские учения "Запад-2021" и стотысячной группировки войск на наших границах", — сказал Арестович.
По его словам, внешнеполитическая ситуация не способствует активизации переговоров Нормандской четверки, хотя Украина и готова ко встрече в любое время.
"Я думаю, что серьезно говорить можно будет о какой-то встрече после 1 октября. Но мы всегда говорили и подчеркиваем, что всегда готовы к этой встрече. В любое время. Потому что мы заинтересованы в мирном урегулировании, чтобы не гибли мирные жители и военнослужащие, военный персонал. Я подчеркну — с обеих сторон. Войну надо прекращать", — заявил представитель украинской делегации в ТКГ.