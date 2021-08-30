Арестович объяснил, почему встреча "нормандского формата" по Донбассу маловероятна

Вероятность встречи в "нормандском формате" по Донбассу в течение ближайшего месяца очень низкая из-за обилия политических событий в мире﻿. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, советник председателя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Деловая столица.

"Думаю, что встречу в ближайшее время вряд ли следует ожидать. Потому что слишком много политических событий происходит во всех странах, которые являются участницами "нормандского формата". Начиная с того, что выборы в Госдуму РФ в сентябре, выборы в Федеральное собрание Германии и кампания с президентских выборов во Франции стартует так или иначе в сентябре. То есть это очень сложная история. У нас же, соответственно, государственный визит, белорусско-российские учения "Запад-2021" и стотысячной группировки войск на наших границах" , — сказал Арестович.

По его словам, внешнеполитическая ситуация не способствует активизации переговоров Нормандской четверки, хотя Украина и готова ко встрече в любое время.