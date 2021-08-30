Экс-глава МИД: Меркель не хотела признавать агрессию РФ

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что летом 2014 года канцлер Германии Ангела Меркель отказывалась верить в агрессию России против Украины, сообщает УНИАН.

По словам экс-главы МИД, во время визита в Киев 23 августа Меркель рассказали о военном присутствии россиян в Украине.

"Меркель говорит: "А мне Путин говорит, что русских здесь нет. Все те, кто как-то там пробрались неизвестным путем, что-то протянули. А Путин, я ему всегда верила, теперь не знаю, верить ли..." После переговоров я "схватил" двух ключевых ее советников, говорю им, вы что, долбанулись, не видите? Они говорят: "Мы тоже пытаемся ей объяснить" , - рассказал Климкин.

Он добавил, что "евросоюзовская" часть Запада " пыталась отбиваться от того руками и ногами". Далее западные дипломаты, говорит Климкин, просили его "тянуть время".

Ранее третий президент Виктор Ющенко заявил, что Меркель в 2008 году не дала добро на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО. До этого бывший советник Владимира Путина заявил, что Запад в вопросе Донбасса перешел на сторону России.