Молчание Зеленского: почему РФ активизировала боевые действия на Донбассе

В последние дни ситуация на Донбассе серьезно обострилась, однако президент в ответ молчит, сообщает Depo.ua.

На днях впервые с 2017 года была обстреляна прифронтовая Авдеевка. В результате атаки российских боевиков ранили восьмерых наших защитников. В течение 28 августа в зоне проведения ООС зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня.

Обстрелы продолжались и в воскресенье. Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обнародовал подборку фотографий, на которых — последствия обстрела Авдеевки, разрушенная военная гаражная база, где хранилась техника. При этом единственной реакцией нашей власти на эти события стало заявление украинской делегации в ТКГ.

Очень странное по содержанию.

"Задачей противника является спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "...агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале — сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе — на тему участия США в таком урегулировании", — отмечается в нем.

А странное оно потому, что в сложившейся ситуации общество ждет от власти гораздо более жесткой реакции. И непосредственно от президента.

Фото: Телеграм Андрея Билецкого

Ни в субботу, ни в воскресенье Зеленский относительно обстрелов россиянами наших позиций на Донбассе ничего не сказал. Вчера он чествовал память павших на российско-украинской войне, присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам и встретился с членами семей погибших военных.

То есть работал по официальной программе, приуроченной ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В выше упомянутом заявлении нашей делегации в ТКГ отмечалось, что ВСУ дали достойный ответ агрессору, в то же время журналист Юрий Бутусов утверждает обратное — командование ООС огонь приказало не открывать.

Между тем визит Зеленского в Штаты снова отложили — якобы из-за занятости Белого дома ситуацией в Афганистане. Встреча президентов Украины и США теперь анонсирована на 1 сентября, это уже второй ее перенос. Возможно, не последний. Поэтому если атаки на наши позиции на Донбассе продолжатся, отмалчиваться у президента не получится. Иначе возмущение в обществе будет расти.

А на то, что, к сожалению, атаки будут продолжаться, указывает несколько факторов. Первый — сейчас внимание мирового сообщества приковано к Афганистану, и обстрелы в Донбассе на фоне того, что творят талибы, кажутся для мировых СМИ менее интересными. Тем более, когда сама украинская власть реагирует вяло, вместо того чтобы вернуть проблему российской агрессии в повестку дня дипломатии и зарубежных СМИ. Россия пользуется случаем: пока мир шокирован кадрами из Кабула, она будет продолжать провокации против Украины.

Второй фактор — выборы Госдумы. Они состоятся 19 сентября, и на них будут голосовать жители ОРДЛО, получившие российские паспорта. Делать это они будут на территории РФ. А усиление военных действий должно стать для коллаборационистов мобилизационным фактором. И в мозги других граждан России будут напихать пропагандистский бред о якобы наступлении ВСУ и потребности защитить "русскоязычных жителей Донбасса" . Очевидно, дела у "Единой России" так себе, если в Кремле вынули из кармана эту карту.

Третий фактор — путем эскалации конфликта Россия стремится повлиять на Германию и Францию, чтобы те дожали Зеленского к узакониванию формулы Штайнмайера. Впрочем, очень сложно представить, чтобы Верховная Рада приняла решение для реализации удобной агрессору формулы. Разве что часть "слуг" сговорится с ОПЗЖ. Но это уже совсем другая история с катастрофическими для государства и нынешней власти последствиями.

Юрий Васильченко