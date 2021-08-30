Суд уменьшил долг Укрзализныци перед Сбербанком

Восточный апелляционный хозсуд 16 августа частично удовлетворил апелляционную жалобу АО "Укрзализныця" и уменьшил сумму задолженности, подлежащей взысканию в пользу "Сбербанка" с $56,1 млн до $40,55 млн, сообщает Finbalance.

Апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции "пришел к неправильному выводу о взыскании заявленных истцом ("Сбербанком") процентов за пользование кредитом, начисленных после окончания срока кредитного договора".

Речь идет о долгах "Донецкой железной дороги" по ряду кредитных договоров.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.