Риски неподачи добровольных деклараций

Украинцы, которые воспользуются возможностью добровольного декларирования доходов, смогут в будущем спокойно распоряжаться своими деньгами. Для них это "будет чистая финансовая история", сообщает UBR.

По словам министра финансов Сергея Марченко, отказ от подачи так называемой нулевой декларации сулит гражданину сложности, например, с приобретением имущества.

"Есть ряд причин, почему нужно будет воспользоваться возможностью добровольно задекларировать свои доходы. В частности, со временем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода" , – указал министр.

Тем, кто задекларирует активы и уплатит из них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.

Марченко отметил, что декларированию подлежат "неофициальные" доходы, с которых не уплачиваются налоги, в том числе и поступления из-за границы.

Не подлежат декларированию:

собственный автомобиль;

объекты, полученные по договору дарения;

приватизированная земля;

квартира до 120 кв м и дом до 240 кв м;

доходы, с которых уплачиваются налоги.

Добровольное декларирование производится только один год в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года и предусматривает уплату единоразового сбора в размере от 2,5% до 9% в зависимости от ценностей.