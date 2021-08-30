Биткоин упал в цене, за ним последовали другие криптовалюты

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина – в понедельник, 30 августа, упал в цене, сообщает Сегодня.

За последний день он подешевел на 554,34 долларов (-1,14%). К 9:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 907 долларов.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3168 долларов (-0.77%);

Litecoin – 172,19 долларов (-3.03%);

NEO – 53,11 долларов (-2.07%).

Что говорят эксперты

Прогнозы специалистов касательно стоимости криптовалют, в особенности – биткоина – весьма оптимистичны. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".