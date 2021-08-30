Демократию нельзя навязать – Макрон об операции США в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что события в Афганистане показали, что демократию нельзя навязать, сообщает УНИАН.

По его мнению, к такому же выводу можно прийти и после событий в Ираке и Ливии.

"В одном можно быть уверенным - демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне. Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане" , - сказал Макрон в эфире телеканала TF1, передают РИА Новости.

Так он ответил на вопрос об итогах операции США в Афганистане. По мнению президента Франции, не нужно думать, что демократию можно создать "при помощи оружия" за несколько месяцев или лет.