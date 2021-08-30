В тренде минимализм: модные цвета и принты этой осенью

Минимализм — тренд, в который с каждым днем влюбляется все больше людей. Наигравшись в нулевые со стразами, звериными принтами и другими изысками, дизайнеры и инфлюенсеры бросили все силы в сторону лаконичных образов, сообщает Народная Правда.

Как одеться в минималистическом стиле, который силуэт, цвет и принт выбрать для этой цели, в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Гардероб минималиста — это продуманный и сложный конструктор, не соберешь за один поход в магазин. Казалось бы, на вид луга в духе минимализма простые и незамысловатые. Но смотреть на них хочется бесконечно. И носить тоже! Чтобы "поселить" в своем шкафу базу для минималистичных лугов, необходима практика и терпение.

Цвета выбирайте ахроматы: белый, серый, черный.

Минимализм требует унисекс-вещей.

Аксессуары должны привлекать внимание, как вишенка на торте.