Украинка стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису

На Паралимпийских играх-2020, которые проходят в Токио, снова прозвучал гимн Украины, ведь наша теннисистка завоевала медаль высшей пробы, сообщает УНИАН.

Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису в классе 6.

В финале 30-летняя Литовченко разгромила представительницу Паралимпийского комитета России Маляк Алиеву. Поединок Марина выиграла со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), не отдав ни одного сета сопернице.

Литовченко в Рио-2016 получила бронзу, а теперь стала первой.

Это уже третья награда наших спортсменов в дисциплине настольный теннис на Паралимпиаде-2020. Накануне Иван Май и Максим Николенко стали бронзовыми призерами.

Паралимпиада в Токио: Марина Литовченко завоевала золото в настольном теннисе в 15-минутном матче.