Канье Уэст выпустил альбом Donda

Выход сборника, в который вошли 27 треков, неоднократно переносился. До релиза рэпер устроил три грандиозных предпрослушивания на стадионах, сообщает Корреспондент.

Американский рэпер Канье Уэст выпустил десятый студийный альбом Donda. Сборник, названный в честь его матери, уже доступен на стриминговых платформах Apple Music и Spotify. Пластинка вышла с черным квадратом вместо обложки. В нее вошли 26 композиций и интро.

По данным СМИ, впервые Уэст представил треки из нового сборника в середине июля 2021 года на небольшом мероприятии в Лас-Вегасе, которое нигде не транслировалось. После этого состоялись три крупных презентации: две в Атланте и одна в Чикаго.

Финальное предпрослушивание на стадионе в Чикаго 26 августа прошло с большим размахом. На стадионе была построена копия дома, в котором музыкант жил в детстве, а в шоу приняли участие Трэвис Скотт, Дон Толивер и Шенси, а также DaBaby и Мэрилин Мэнсон.

В конце мероприятия Уэст предстал на сцене без маски, которую не снимал на публике уже несколько месяцев, но самой большой интригой стал выход его бывшей жены Ким Кардашьян в свадебном платье. Сцена породила слухи о том, что пара воссоединилась.