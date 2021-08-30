10 минут телефонного разговора спасают от одиночества: рассказывают эксперты

Исследователи выяснили, что даже обычные разговоры по телефону могут помочь вам чувствовать себя счастливее. Хватит и 10 минут, главное – регулярность, сообщает 24 Канал.

Люди часто недооценивают важность межличностных связей. Однако исследователи Техасского университета доказали, что контакты с другими могут творить настоящие чудеса. Они выяснили, что короткие разговоры даже на несерьезные бытовые темы уменьшают чувство одиночества и тревоги.

Как проводилось исследование

Волонтеры, которые согласились помочь в исследовании, получили инструктаж, чтобы целый месяц обзванивать 240 участников исследования.

исследования. В первую неделю волонтеры звонили им 5 раз, каждый день, и разговор продолжался не более 10 минут. Во все последующие недели они связывались с участниками уже реже, 2 – 5 раз, и разговаривали ровно 10 минут. Они говорили на разные темы , о жизненных ситуациях, быте, некоторые даже спрашивал, как дела у самих волонтеров.

, о жизненных ситуациях, быте, некоторые даже спрашивал, как дела у самих волонтеров. Каждую неделю участники должны были проходить контроль, чтобы измерить свой уровень тревоги, одиночества и депрессивного состояния.

Результаты удивили

В среднем уровень одиночества снизился на целых 20%. В начале исследования по шкале UCLA он составлял 6,5 отметок, а в конце – 5,2.

Автор исследования, Маниндер Калон, призналась, что пока они не определились, как можно использовать эти результаты, однако не стоит отрицать, что короткие разговоры по телефону очень положительно влияют на состояние людей – и это уже удивительно.

Кроме того, исследователи увидели, что после такого месячного эксперимента уровень тревоги участников исследования снизился более чем на 30%, а депрессии – почти на 24%. Это стало неожиданностью:

"Эти цифры были еще более впечатляющими, чем снижение уровня одиночества, потому что мы не ожидали такого результата," , – отмечает Маниндер Калон

В быту этим результатам сразу можно найти применение. Исследовательница советует сразу обращаться к людям, которым вы доверяете (родственникам или друзьям) и просто поговорить с ними, если вы хоть немного чувствуете себя одинокими. Ведь теперь доказано, что это действительно работает!

Впрочем она также предупреждает: это должен быть человек, который действительно заинтересован вас слушать и может поддерживать содержательный разговор.

Так же важно и самим выслушивать родных, когда они просто хотят поговорить с вами. Но не забывайте звонить им, не только тогда, когда вам кажется, что они чувствуют себя подавленно, но и просто так, без особого повода.