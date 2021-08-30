ГФС обнаружила нелегальное производство топлива на 2,3 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы в Ивано-Франковской области разоблачили незаконную деятельность по изготовлению, хранению и сбыту горюче-смазочных материалов и уклонению от уплаты налогов СХД.

Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет около 2,3 млн грн, сообщает пресс-служба ГФС.

По результатам санкционированных обысков на территории области обнаружено и изъято бухгалтерские документы, черновые записи, видеорегистраторы, также выявлено более 50 тыс. литров горюче-смазочных материалов, резервуары для хранения ГСМ с автозаправочными колонками и пистолетами, специальное оборудование, прицеп-автоцистерну и тому подобное.

На всех объектах отобраны образцы для проведения экспертиз. Емкости, резервуары, автоцистерну, топливо-раздаточные колонки должным образом опечатаны, сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается.

фото ГФС