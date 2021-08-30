Выборы Харьковского городского главы: начата официальная подготовка к голосованию

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение №69/1 "Об основных организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередных выборов Харьковского городского главы Харьковского района Харьковской области 31 октября 2021", а также №70/1 "Об отводе мест и оборудовании стендов, досок объявлений для размещения материалов предвыборной агитации на территории города Харькова", сообщает Depo.ua.

Первым распоряжением Терехов утвердил план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. В том числе подготовить помещение для Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, районных ТИК, обеспечить их средствами связи, оборудованием, инвентарем, оргтехникой и тому подобное. Председатели райадминистрации должны проверить наличие и состояние избирательных урн и кабин для тайного голосования.

Также должны быть приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в течение избирательного процесса, охраны избирательных комиссий, а также бюллетеней и другой документации, транспортировки под охраной в сопровождении полицейских бюллетеней и избирательных документов и тому подобное.

Вторым решением Терехов распорядился отвести места для размещения материалов предвыборной агитации на территории Харькова; до 10 сентября оборудовать стенды, доски объявлений для размещения предвыборной агитации.

Размещение агитации не допускается на памятниках архитектуры, а также в местах, где такие материалы могут препятствовать безопасности дорожного движения; на зданиях и в помещениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности; в транспортных средствах общественного пользования и на их наружной поверхности, в том числе такси; в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных вокзалах, аэропорта, остановках общественного транспорта.