Южная Корея готовит миссию на Луну. Первая миссия по исследованию Луны в стране готовится к запуску в августе 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Страна намерена провести годовую миссию наблюдения за Луной с помощью орбитального космического корабля.

На орбитальный аппарат установлена высокоточная камера, разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Она в течение года будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.

В мае Южная Корея подписала с NASA соглашение Artemis - международный договор об освоении Луны.