В Эстонии на выборах президента будет только один кандидат

Эстонский парламент в понедельник проведет первый раунд голосования на выборах нового президента страны, сообщает Рубрика.

Впервые за 30 лет на выборах будет только один кандидат — директор Эстонского национального музея Алар Карис.

Его кандидатуру выдвинули Партия реформ и Центристская партия. В этих двух партий 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что кроме голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карис нужно будет заручиться поддержкой или социал-демократов, или партии Isamaa. Обе фракции объявили свободное голосование по кандидатуре президента, то есть каждый депутат сам будет решать, поддержать Карис.

Первый тур в Рийгикогу начнется в понедельник в 13:00. Если кандидат не наберет необходимого большинства, второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник состоится и третий тур. Если же и он закончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где до 101 депутата Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

В случае если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков весь процесс нужно будет начинать заново по выдвижению кандидатов и голосования в парламенте.

Если же парламент проголосует за Карис, то он заменит на посту действующую президенткой Керсти Кальюлайд и вступит в должность в октябре.