На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках

Уровень воды поднимется в бассейнах рек на территории семи областей, сообщает Корреспондент.

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На западе Украине поднимется уровень воды в реках. А в местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование местного и склонного стока. Об этом предупреждает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра в понедельник, 30 августа.

Указано, что уровень воды поднимется на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-1,0 метра.

Также уровень поднимется на реках бассейна Днестра (Львовской, Ивано-Франковской области) на 0,3-1,3 м.

Кроме того, возможно поднятие уровня воды в реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1-5 см с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичным затоплением пастбищ (уровень опасности желтый).