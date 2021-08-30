США созывают встречу глав МИД стран-партнеров для обсуждения дальнейшей политики в отношении Афганистана, сообщает Новое время.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, встреча пройдет в видеорежиме 30 августа. Вашингтон хочет обсудить с партнерами скоординированные действия.

Участники обсудят согласованный подход на следующие дни и недели.

On Monday, August 30 I will host a virtual ministerial with key partners and deliver remarks at 2:30p.m. EDT to discuss our efforts since August 14 and an aligned approach to the evolving situation in Afghanistan. Watch live at https://t.co/0odi0ZeoGP or from @StateDept. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 29, 2021

В Госдепе отметили, что к обсуждению присоединятся представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции, Катара, Европейского Союза и НАТО.