США созывают встречу глав МИД стран-партнеров
США созывают встречу глав МИД стран-партнеров для обсуждения дальнейшей политики в отношении Афганистана, сообщает Новое время.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, встреча пройдет в видеорежиме 30 августа. Вашингтон хочет обсудить с партнерами скоординированные действия.
Участники обсудят согласованный подход на следующие дни и недели.
В Госдепе отметили, что к обсуждению присоединятся представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции, Катара, Европейского Союза и НАТО.