Мужчинам необходимо спать на пять минут дольше, чем женщинам

Исследователям из Финского института производственной медицины удалось определить оптимальное время сна. Для этого ученые провели масштабный опрос, узнав, сколько в среднем спит человек и много ли рабочих дней пропускает, сообщает Menslife.

Для участия в исследовании научные работники пригласили 1875 женщин и 1885 мужчин в возрасте 30 лет и старше. Каждый из добровольцев детально ответил на ряд вопросов, рассказав о продолжительности и особенностях своего сна. Результаты анкетирования эксперты сопоставили с данными о количестве больничных, взятых ими в то или иное время. Эта информация хранится в базе Государственного института социального страхования.

Ученые пришли к выводу, что люди, выделяющие на сон 7-8 часов в сутки, уходят на больничный в разы реже, чем те, кто спит максимум 5 или более 10 часов. Те, кто испытывает дефицит или переизбыток сна, пропускают на 5-9 рабочих дней больше. Также научные работники просчитали самое оптимальное время сна. Так, мужчинам необходимо спать минимум 7 часов 42 минуты, а женщинам — 7 часов 38 минут.

По словам авторов исследования, эти данные все же усредненные, а оптимальное количество сна каждый должен вывести для себя индивидуально. К примеру, если после шести часов сна человек чувствует себя отлично и не испытывает никаких неприятных ощущений, значит этого ему вполне достаточно.

Ранее эксперты из сингапурского университета доказали, что дефицит сна оказывает крайне негативное влияние на работу мозга.